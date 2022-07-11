السعودية.. إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في الحج

أنقذت كوادر مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا غلام رضا رفعتياني؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء (واس) عن وزارة الصحة في المملكة، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن رفعتياني (60 عامًا)، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، وأحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة، حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامة له.

وأضافت أنه بعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتي، جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيق الذي يعانيه، ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية.

وأوضح استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، الطبيب محمد العتين، فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تمكنت من نقل رفعتي بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة، مضيفًا أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية ما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني.

وأكد الدكتور العتين حرص منظومة الصحة على الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية لجميع مواطني المملكة وزائريها، خاصة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المملكة باحتضانهم ورعايتهم.

من جانبه، أعرب رفعتي عن شكره للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيدًا بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج، وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج، وصولًا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات.

وقالت (واس) إن رفعتي غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.