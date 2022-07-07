انتحار عامل مصري حرقا قرب مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن عاملا من الجنسية المصرية انتحر حرقا قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ إرم نيوز إن ”عاملا مصريا أضرم النيران في نفسه، بأحد المجمعات السكنية، قرب مطار بغداد الدولي“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”العامل فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

وأشار إلى ”وصول قوة أمنية لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما تم فتح تحقيق بشأنها“.

ولفت إلى أن ”قوة أمنية أخرى ألقت القبض على أربعة مصريين من أصدقاء الضحية، بعد ورود أحاديث عن تورطهم في إحراق زميلهم“.

وقبل ذلك نشرت وسائل إعلام على صلة بإيران بأن حادث قتل حصل داخل البوّابة رقم (14) في المطار الدولي، ضمن خطابها الذي يستهدف الشركات الأجنبية القائمة على حماية المطار.

ولم تعلق السلطات الرسمية العراقية على الواقعة، لغاية الآن.