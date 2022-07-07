سلطنة عمان.. وفاة ثلاثة أطفال غرقا في أودية

قضى ثلاثة أطفال غرقا في تجمعات مائية بسلطنة عمان، بحسب تقارير محلية.

وفي التفاصيل، لقي طفلان مصرعهما بولاية الرستاق في حي السرح، غرقا في مجرى وادي السحتن، وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف إن فرق الإنقاذ تعاملت مع البلاغ بشكل فوري.

وأكدت الهيئة بأنه تم انتشال الطفلين من قبل المواطنين وجرى إسعافهما للمستشفى لكنهما فارقا الحياة.

من جهتها، أكدت شرطة عمان السلطانية غرق الطفلين، وأوضحت أن أحدهما بعمر 9 سنوات والآخر يناهز العاشرة.

وفي واقعة منفصلة، ذكرت الشرطة العمانية وقوع حادثة غرق أخرى لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات بوادي بني عوف في ولاية الرستاق، وتم العثور عليه مفارقا للحياة.

يشار إلى أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف قالت، صباح اليوم الخميس، إن مركز عمليات الهيئة تلقى بلاغًا حول فقدان شخص من الجنسية الآسيوية في إحدى القرى بجبل شمس في محافظة الداخلية، حيث تم العثور على المفقود وهو مفارق للحياة بمجرى أحد الأودية في ولاية الحمراء.