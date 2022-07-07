مصر.. مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 في حادث مروري بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج المصرية، اليوم الخميس، مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 في حادث مروري مروع على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة في شمال المحافظة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأستاذ الجامعي المتوفي بصحبة أسرته، هو الدكتور الحسين. ع (40 عاما)، ويعمل أستاذا بكلية العلوم في جامعة الأزهر المصرية بفرع محافظة أسيوط، وزوجته فاتن. ع (38 عاما)، وأبناءهم: أحمد (16 عاما)، ورغد (12 عاما)، ومحمد (10 أعوام)، ومحمود (5 أعوام)، ويزيد (عام ونصف).

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا الـ7 كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد بمحل إقامتهم بمحافظة الأقصر مع العائلة، وفي الطريق اصطدمت مركبتهم في محافظة سوهاج بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وأوضحت السلطات الأمنية، أنه تبين أثناء سير مركبة ”ملاكي“ كان يقودها الأستاذ الجامعي المتوفى، وبصحبته كامل أسرته، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

بدورها، نقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين الـ7 إلى مشرحة المستشفى المركزي بسوهاج، تمهيدا لتسليمهم لذويهم، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتزامن مع هذا الحادث، اليوم الخميس، حادث مروري مروع على طريق أسوان أبو سمبل السياحي، جنوب محافظة أسوان، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث مروعة، راح ضحيتها عشرات الضحايا، خاصة على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وهو أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة القاهرة بالمحافظات المجاورة.

وتتخذ الحكومة في مصر إجراءات منذ أعوام لإنشاء طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث.