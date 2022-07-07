مصر.. حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص على طريق أسوان

شهدت محافظة ”أسوان“ أقصى جنوب مصر، اليوم الخميس، حادثا مروريا مروعا على طريق أسوان أبو سمبل السياحي جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الطريق شهد تصادم ”أتوبيس نقل ركاب“ بسيارة تنقل أسماكا مبردة، عند الكيلو 75، ونقلت سيارات الإسعاف، عقب تلقيها إخطاراً بالحادث، المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتوفين إلى المشرحة.

بدوره انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، لتبدأ في مباشرة التحقيقات.

ونقلت وسائل الإعلام أن أسماء المتوفين الذين نقلوا إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وهم: ”محمود أحمد 23 عاما، ومحمد عبدالله نور، والمهدي محمد محمود، ومحمود سرور، إضافة إلى 5 جثث لا تزال مجهولة الهوية“.

وتداولت أنباء غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن أغلب الضحايا سواء من المصابين أو القتلى يحملون الجنسة السودانية.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة، عدة حوادث مروعة، راح ضحيتها عشرات الضحايا، خاصة على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وهو أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة القاهرة بالمحافظات المجاورة.

وتتخذ الحكومة في مصر إجراءات منذ أعوام لإنشاء طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الكثافات المرورية والحد من الحوادث.