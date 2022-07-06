مصر.. شاب يقتل شقيقه طعنا إثر خلافات مالية في محافظة الفيوم

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر بطعنات متفرقة في البطن والصدر، الأربعاء؛ بسبب خلافات مالية في محافظة الفيوم المصرية، حيث نقلت وسائل إعلام محلية أن جيران الشقيقين أبلغوا الشرطة بعدما شاهدوا الشقيق الأكبر غارقاً في دمائه داخل منزل العائلة.

وكشفت المباحث الجنائية في مديرية أمن الفيوم أنه ”بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الجريمة عُثر على جثة شاب يدعى علاء جمال، عامل ومقيم خلف مستشفى سنورس المركزي، متوفى إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر على يد شقيقه الأصغر لخلافات مالية بينهما“.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن ”المجني عليه وشقيقه الجاني كانا دائمي الشجار، لكن الأمور كانت تنتهي بالتراضي بينهما ولم تصل للشجار الحاد، كما حدث هذه المرة“.

بدورها صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب انتدابها للطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة، فيما واصلت النيابة تحقيقاتها.

وشهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر، في وقت سابق، جريمة مماثلة، حيث أقدم سائق على قتل شقيقه، أثناء مشاجرة نتيجة اعتراض الضحية على شراء الجاني سلاحا ناريا.