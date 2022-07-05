منفذ هجوم شيكاغو هرب وسط الحشد في ملابس نسائية

قال مسؤولون محليون الثلاثاء إن المتهم بمهاجمة عرض كان مقاما بمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز في إحدى ضواحي شيكاجو اشترى بندقيته بشكل قانوني وأطلق أكثر من 70 طلقة من فوق سطح مبنى وارتدى ملابس نسائية ليهرب وسط الحشد عقب إطلاق النار.

واستسلم الجاني روبرت إي.كريمو الثالث البالغ من العمر 21 عاما للشرطة يوم الاثنين بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في هايلاند بارك بولاية إيلينوي وأودى بحياة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 36 شخصا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية وإصابات أخرى.

وعدلت الشرطة العدد المؤكد للقتلى الثلاثاء بوفاة شخص سابع تم نقله إلى المستشفى بعد الهجوم.

وقال مسؤولون للصحفيين إن الجاني خطط للهجوم منذ عدة أسابيع وأطلق النار على الحشد بشكل عشوائي. ولا تزال السلطات تنظر في التهم الجنائية التي ستوجهها له.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به تسلّح ببندقية قويّة واعتلى سطح متجر حيث راح منه يطلق النار على أناس تجمّعوا للتفرّج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني.

وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة، فإنّ المسلّح ما لبث أن ترجّل واستقلّ سيارة فضية اللون من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.

وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير قالت فيه للسكّان ”عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فارّ. إنّه يعتبر مسلّحاً وخطراً“.

وجاء حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة ماثلا في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/ أيار أدت إلى مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.