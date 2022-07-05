مصر.. مصرع أستاذة جامعية وزوجها أثناء عودتهما من شهر العسل

لقيت أستاذة جامعية وزوجها مصرعهما إثر حادث سير تعرضا له أثناء عودتهما من قضاء شهر العسل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي على بعد 30 كيلو مترا من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة أبورديس، ونتج عن الحادث وفاتان.

والزوجان هما عمرو عزت عبدالعظيم (41 عامًا) وهو أمين تنظيم حزب حماة الوطن في الإسماعيلية، ورئيس الرقابة التجارية في شركة القناة للكهرباء، وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح محمد (30 عامًا) وهي مدرس مساعد في كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل العروسين إلى مستشفى طور سيناء، وحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة لإجراء التحقيقات والكشف إن كان الحادث بفعل فاعل أم أنه قضاء وقدر.