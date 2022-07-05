من هو Bobby الذي أرعب الأمريكان في عيد الاستقلال؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات شخصية ونشرت مقاطع فيديو مروعة لـ“روبرت كريمو“، الملقب بـBobby ، الذي فتح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في ولاية إلينوي وقتل 6 أشخاص.

وفور أن أعلنت شرطة ولاية ”إلينوي“ اعتقالها للأمريكي ”Robert Crimo“ البالغ 22 سنة، إثر جريمته التي ارتكبها، أسرع كثيرون يبحثون عن حسابات له بمواقع التواصل قبل إغلاقها.

لحظات الهلع عقب إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بذكرى عيد الاستقلال الأمريكي في شيكاغو.. وسقوط قتلى ومصابين#إرم_نيوز #Chicago #HighlandPark #Highland pic.twitter.com/gD7RANyHPI — إرم نيوز (@EremNews) July 4, 2022

وبحسب وسائل إعلام أمريكية تناقلت معلومات شخصية عن المشتبه به الموقوف، أظهرت أنه من مواليد 20 سبتمبر عام 2000.

وأوضحت عدة مصادر أمريكية أن الجاني يعود لأسرة من أصول إيطالية، وأنه يزاول الموسيقى، وكان قد نشر مقاطع من تأليفه في الإنترنت، مشيرة كذلك إلى أن والده كان قد ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك في عام 2020.

وعثر أحد رواد مواقع التواصل على حساب الجاني في ”فيسبوك“ ووجود محتوى عجيب، بالإضافة إلى قناة في ”يوتيوب“ له فيها مقطعا فيديو من نوع غريب ومرعب أيضاً، أحدهما يبدو كأنه وسط مشهد بفيلم رعب ”هوليوودي“.

وبحسب موقع “Newsmax” الإخباري الأمريكي، فإن والده كان مرشحًا يدعى “Bob Crimo” وقد خرج من الانتخابات مهزوما.

وذكرت وسائل الإعلام أن والدته تدعى ”Denise Pesina“ وتمتهن التطبيب بالأعشاب والطرق الطبيعية من يوغا واستراحات روحية وما شابه ذلك.

في السياق، أوضح الممثل للشرطة المحلية في ”شيكاغو“ قائلاً: ”الهدف الذي كنا نبحث عنه، شخص مهم، روبرت كريمو، لوحظ من قبل وحدة شمال شيكاغو… حاولوا إيقافه، إلا أن الهدف لم يمتثل.. وتم توقيفه بعد مطاردة قصيرة“.

ويسعى المحققون للتوصل سريعا إلى دوافع ”روبرت كريمو“ للمجزرة التي ارتكبها بإطلاقه الرصاص على المحتشدين من سطح أحد المتاجر، ثم الفرار من المكان.

وكان قد أفاد مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا يوم أمس الاثنين بعد إطلاق نار شهدته مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو إضافة إلى جرح 24 شخصا.

ونشرت الشرطة المحلية صورة للجاني، بدا فيها نحيل الوجه تغطي الوشوم رقبته.

وقالت إنه تسلح ببندقية أطلق منها النار على الجمهور الذي قدم من أجل الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدة في الرابع من يوليو من كل عام.

وأضافت: ”ما لبث أن ترجل واستقل السيارة ولاذ بالفرار عبر مركبة من طراز Honda Fit فضية“.