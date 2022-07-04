مصرع 4 عمال مصريين داخل غرفة صرف صحي

لقي 4 عمال مصريين حتفهم داخل غرفة صرف صحي، أثناء ممارسة عملهم داخل إحدى محطات الصرف الصحي في مدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية المصرية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

ونقل موقع ”الفجر“ المحلي، على لسان شهود عيان، قرية قرنفيل في مدينة القناطر الخيرية، أن الحادث بدأ عقب نزول أحد العمال الضحايا لممارسة عمله، حيث تعرض لحالة اختناق، وفي محاولة من زملائه لإنقاذه نزلوا تِباعًا داخل مسارب الصرف الصحي، ولكنهم فشلوا في إنقاذه ولقوا مصرعهم جميعا على الفور.

وأشار شهود العيان إلى أن ”العمال الأربعة جرى إنتشالهم من قبل الغواصين ورجال الحماية المدنية“.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقًا للموقع المحلي، أن العمال الـ4 يتبعون شركات مقاولات كبرى تعمل لدى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن المحطة تحت الإنشاء والتشغيل التجريبي ولم تُسلم بعد.