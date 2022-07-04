رحلة الاتحاد للطيران إلى موسكو تهبط اضطرايا بسبب "رائحة غير معتادة"

اضطرت إحدى رحلات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية المتجهة إلى موسكو للعودة سريعا إلى مطار أبوظبي بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الإثنين، بسبب رائحة غير معتادة على متن الطائرة.

وكانت الرحلة أقلعت قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل، لكنها عادت إلى العاصمة بعد نحو 47 دقيقة.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن متحدث باسم الاتحاد للطيران قوله: ”عادت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY065 من أبوظبي إلى موسكو (SVO) يوم الإثنين 4 يوليو إلى مطار أبوظبي الدولي بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب الإبلاغ عن رائحة غير عادية في المقصورة“.

وأضاف: ”هبطت الطائرة بسلام في أبو ظبي وعاد الضيوف إلى المبنى، حيث تم تزويدهم بتفاصيل موعد مغادرتهم الجديد وتغيير الطائرة، بينما تم التحقيق في مصدر الرائحة بدقة.. تأسف الاتحاد للطيران للإزعاج الذي تسبب به، ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا هي أولويتنا الأولى“.

ولم تعلن بعد نتائج التحقيق.