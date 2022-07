مقتل أمريكي أسود أعزل بوابل من رصاص الشرطة (فيديو)

أظهر فيديو، نُشر اليوم الأحد، ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون في ولاية أوهايو الأمريكية بإطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل.

وتبين أن في جسم القتيل نحو 60 إصابة بالرصاص، تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة، قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عامًا) وهو الشخص الذي لاحقه ضباط الشرطة.

وأظهر الفيديو أن ”ووكر“ قفز من سيارته وجرى بعيدًا عن الشرطة.

وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح.

⚠️Warning: GRAPHIC

Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.

Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.

The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi

— Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022