مقتل أمريكي أسود أعزل بوابل من رصاص الشرطة (فيديو)

أظهر فيديو، نُشر اليوم الأحد، ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون في ولاية أوهايو الأمريكية بإطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل.

وتبين أن في جسم القتيل نحو 60 إصابة بالرصاص، تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة، قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عامًا) وهو الشخص الذي لاحقه ضباط الشرطة.

وأظهر الفيديو أن ”ووكر“ قفز من سيارته وجرى بعيدًا عن الشرطة.

وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح.

⚠️Warning: GRAPHIC Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker. Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60. The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi — Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022

وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

وفي تصريحات نشرتها اليوم الأحد، صحيفة أكرون بيكون جورنال، وصف بوبي ديشيلو محامي أسرة ووكر، المقطع المصور الخاص بمقتله بأنه ”وحشي“.

وقال إن ”أقارب ووكر يخشون من احتمال أن تتحول الاحتجاجات على مقتله إلى العنف“.

ومقتل ووكر يوم الإثنين الماضي، هو الأحدث في سلسلة قتل رجال سود برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

ويصفها منتقدون بأنها ”أعمال قتل عنصرية وغير مبررة“، ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس، والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.

وصرح ديشيلو، في تصريحاته لصحيفة أكرون بيكون جورنال: ”نحن جميعًا ننتظر رد فعل الناس، والرسالة الوحيدة لدينا هي أن الأسرة لا تريد أي عنف جديد“.

وأُعلنت وفاة ”ووكر“ في المرأب الذي سقط فيه في نهاية المطاردة.

وأضاف ديشيلو أن ”الفريق الذي يعمل معه لم ير أي أدلة على أن ووكر أطلق النار، وأن الفيديو الذي التقطته الكاميرا التي كانت مثبتة في زي أحد ضباط الشرطة أظهره يجري وظهره للضباط عندما أردوه قتيلًا“.

وأشار إلى أنه ”من غير الواضح كم رصاصة أطلقت على ووكر، لأن الرصاصة الواحدة يمكن أن تسبب إصابتين هما فتحة دخول وفتحة خروج في الجسم“.

وأفاد بيان أصدرته الشرطة بأن الضباط الضالعين في مقتل ووكر تم منحهم عطلة إدارية من عملهم.