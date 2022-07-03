4 وفيات و3 إصابات من أسرة عمانية واحدة في حادث سير مروِع

لقي 4 مواطنين عمانيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون جميعهم من أسرة واحدة، إثر حادث مروري مروع، وقع اليوم الأحد، على أحد الطرق باتجاه محافظة ظفار جنوب السلطنة.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان رسمي إن ”الحادث وقع على طريق أدم- هيما بالاتجاه إلى محافظة ظفار، حيث تدهورت السيارة التي كانت تستقلها الأسرة، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 منهم إصابات مختلفة“.

طيران الشرطة ينفذ عملية نقل مصاب إلى مستشفى نزوى المرجعي بعد حادث تدهور مركبة نتج عنه وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة أخرين من أسرة واحدة بإصابات مختلفة على طريق أدم- هيما بالاتجاه إلى محافظة ظفار#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/OOmE5g714U — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 3, 2022

وباشرت شرطة عمان التعامل مع الحادث المروع، حيث وثقت بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”تويتر“ عملية نقل أحد المصابين بواسطة الطيران إلى مستشفى نزوى المرجعي.

وقال الرائد علي بن عبدالله الكاسبي رئيس قسم البرامج الإذاعية بشرطة عمان السلطانية، إن ”الحادث وقع ظهر اليوم، وتم نقل أحد المصابين بالطيران بسبب وضعه الحرج، في حين تم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى هيما وحالتهما مستقرة“.

وأكد الرائد في حديث مع إذاعة ”الشبيبة“ المحلية، أنه ”لم يتم تحديد السبب الرئيس لتدهور المركبة ووقوع الحادث حتى الآن“.

وأفاد الرائد بأن ”الجهات الأمنية تعمل على متابعة ومراقبة الطرقات المؤدية إلى محافظة ظفار، حيث يتم التنسيق والتعاون بين مراكز أمنية مؤقتة وشرطة عمان السلطانية المنتشرة بكافة الولايات لمراقبة هذه الطرق مع بدء تزايد الحركة تجاه محافظة ظفار بقصد الاستجمام والسياحة في موسم الخريف“.

ويتزامن هذا الحادث مع بدء موسم الخريف في محافظة ظفار التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، نظراً لطبيعتها الساحرة ومناخها المعتدل وما تملكه من مقومات جعلتها وجهة سياحية بارزة.

وتصدَر الحادث المروري المروع حديث النشطاء الذين طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل لحل أزمة الحوادث المرورية التي تتكرر بين الحين والآخر ويذهب ضحيتها المئات في كل عام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، لقيت 3 طالبات مصرعهنَ، وأصيب 7 أشخاص آخرين عقب انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة على طريق الباطنة العام في ولاية صحم.