إيران.. السيطرة على حريق كبير في مجمع للبتروكيماويات (فيديو)

سيطرت السلطات الإيرانية، مساء السبت، على حريق كبير اندلع في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن ”حريقا واسع النطاق اندلع في إحدى الوحدات الصناعية في شركة قائد بصير للبتروكيماويات بمدينة كلبايكان في محافظة أصفهان“.

⭕ویدئوی منتسب به آتش‌سوزی گسترده در پتروشیمی گلپایگان ایران 🔸️هنوز علت این حادثه مشخص نشده است#فوری pic.twitter.com/a8vyfzLE4t — ایران دیلی 24 (@irandaily24) July 2, 2022

من جهتها، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان ”منصور شيشه فرش“ قوله إن ”الحريق اندلع حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم، في مستودع تابع للشركة، على بعد 15 كيلومترا شمال كلبايكان في منطقة سعيد آباد“.

هم اکنون، آتش سوزی مهیب در پتروشیمی گلپایگان pic.twitter.com/0S76sGpqO3 — رویای نیمه شب (@Tanha_6655) July 2, 2022

وأضاف ”فرش“ أنه ”تم احتواء الحريق الذي شب في مستودع نفايات تابع لمعمل داخل المجمع ينتج البوليمر“، مبينا أنه تم ”منع امتداده للمناطق المجاورة“.

وأشار إلى أن الحريق جاء ”نتيجة ارتفاع درجات الحرارة“.

ولم يوضح المسؤول الإيراني حجم الأضرار المادية التي لحقت بسبب الحريق، لكنه أكد أنه ”لا توجد خسائر بشرية“.

وتأسست شركة ”قائد بصير للبتروكيماويات“ عام 1997، لتكون أول شركة بتروكيماويات غير حكومية في إيران، وجرى افتتاحها عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، وبدأت في إنتاج وتوريد المنتجات إلى السوق.

وفي كانون الثاني/يناير العام 2021، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع هذه الشركة على قائمة العقوبات.

ويعتبر مجمع ”قائد بصير“ أحد أكبر منتجي ”بوليمرات ABS و SAN“ وكذلك سبائك من هاتين المجموعتين والألياف الزجاجية، بالإضافة إلى البوليسترين العادي في إيران.

ويوم الإثنين الماضي، استهدف هجوم إلكتروني ثلاث شركات لصناعات الصلب في إيران، أدى إلى توقف عمليات الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان لصناعة الصلب في إيران، أمين إبراهيمي، في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”وقع الهجوم السيبراني على شركة خوزستان للصناعات الفولاذية بالتزامن مع 3 شركات لتصنيع الصلب في أصفهان وخوزستان وهرمزغان“.

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة العصفور المفترس السيبرانية مسؤوليتها عن الهجمات على صناعة الصلب، معتبرة أن تلك الهجمات جاءت رداً على ما أسمته بـ“عدوان النظام الإيراني“.

وعادة ما تلقي إيران باللائمة على إسرائيل في تنفيذ الهجمات السيبرانية التي تستهدف المنشآت النووية والصناعية والعسكرية أو البنية التحتية للبلاد.