مصر.. أزمة عدم انتشال جثمان الغريق إيهاب البغدادي تصل البرلمان

قدم النائب المصري محمد عبدالعليم داود بيانًا عاجلًا بالبرلمان للمطالبة بسرعة التحرك للعثور على جثمان الشاب إيهاب البغدادي، الذي لقي مصرعه غرقا قبل 3 أيام دون انتشال جثته.

وطالب داود، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوه ودسوق بمحافظة كفر الشيخ (شمال)، الحكومة بسرعة التحرك لانتشال جثمان الشاب الغريق من مياه مصيف غليون بالمحافظة.

وقال داود إن جثمان المواطن ما زال في مياه البحر، منذ مساء الثلاثاء الماضي، وحتى الآن لم يتم العثور عليه وسط تكثيف البحث عنه من قبل أهالي الجزيرة الخضراء.

كما طالب عبدالعليم داود بسرعة تشكيل فرق إنقاذ بحرية لانتشال الجثمان؛ رأفة بأسرته المتواجدة منذ الثلاثاء الماضي على شاطئ مصيف غليون.