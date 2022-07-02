مصر.. أزمة عدم انتشال جثمان الغريق إيهاب البغدادي تصل البرلمان

قدم النائب المصري محمد عبدالعليم داود بيانًا عاجلًا بالبرلمان للمطالبة بسرعة التحرك للعثور على جثمان الشاب إيهاب البغدادي، الذي لقي مصرعه غرقا قبل 3 أيام دون انتشال جثته.
وطالب داود، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوه ودسوق بمحافظة كفر الشيخ (شمال)، الحكومة بسرعة التحرك لانتشال جثمان الشاب الغريق من مياه مصيف غليون بالمحافظة.
وقال داود إن جثمان المواطن ما زال في مياه البحر، منذ مساء الثلاثاء الماضي، وحتى الآن لم يتم العثور عليه وسط تكثيف البحث عنه من قبل أهالي الجزيرة الخضراء.
كما طالب عبدالعليم داود بسرعة تشكيل فرق إنقاذ بحرية لانتشال الجثمان؛ رأفة بأسرته المتواجدة منذ الثلاثاء الماضي على شاطئ مصيف غليون.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من التعاطف الممزوج بالغضب مع الحادثة.
وكان أحد شباب قرية الجزيرة الخضراء قد ذكر لـ“إرم نيوز“، أن الشاب الغريق إيهاب عبداللطيف البغدادي يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة كفر الشيخ عام 2021، وانتهى من أداء الخدمة العسكرية العام الحالي.
وأضاف الشاب الذي يدعى تامر دياب، أن الشاب خرج مع أسرته في مصيف بركة غليون منذ 3 أيام، وفوجئت أسرته بغرقه في المياه، وحاول شقيقه وخاله إنقاذه والإمساك به قبل غرقه بلحظات، إلا أن قوة الأمواج جرفتهما بعيدًا، حتى اصطدم خاله ببعض الصخور المجاورة لمنطقة الغرق، ليصاب ويتلقى العلاج، فيما لم يقدر شقيقه على الحديث منذ وقوع الحادثة من هول الصدمة.
وذكر دياب أن الشاب إيهاب البغدادي من أسرة بسيطة، وكان يعمل في صيدلية طوال الفترة الماضية مع أحد أقاربه، كي يتمكن من الزواج، إلا أن القدر قال كلمته.
وعن محاولات انتشال جثمانه، أشار إلى أن الأهالي لجؤوا إلى استدعاء الكابتن إيهاب المالحي، أحد أشهر الغواصين في محافظة الإسكندرية والفريق المعاون له، الذين تطوعوا دون مقابل للبحث عن الجثة الغارقة، إلا أنهم فشلوا في ذلك.