فيديو مروع لقرش يفترس سائحة أوروبية في منتجع سياحي بمصر

لقيت سائحة نمساوية مصرعها بعد أن تعرضت لهجوم من سمكة قرش مفترسة أثناء ممارسة السباحة في منتجع سياحي على شاطئ البحر الأحمر في مصر.

ووفق ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد توفيت سائحة تبلغ من العمر 68 عامًا بعدما فقدت ذراعها وساقها في حادثة أثارت ذعرًا ورعبًا كبيرين خاصة أنها كانت على مرأى ومسمع من المصطافين.

وفي التفاصيل، قالت إن السائحة عاشت لحظات مرعبة وهي تحاول يائسة السباحة عائدة إلى الشاطئ بعد أن ”عضت سمكة قرش ذراعها وساقها“.

المرأة، وفق الصحيفة توفيت متأثرة بالصدمة المؤلمة -على الأرجح- بنوبة قلبية، بعد الهجوم الذي وقع بمنتجع بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر، أمس الجمعة.

فيديو مروع

وبث نشطاء فيديو للحادثة يظهر محاولات المسنة اليائسة للإفلات من فك القرش، وحولها بقعة كبيرة من اللون الأحمر الناتج غالبًا عن دماء الفريسة البشرية.

وحاول المتفرجون المرعوبون تشتيت انتباه الحيوان، لكن لم يستطع أحد منهم المخاطرة بالقفز لمحاولة مساعدتها.

ولاحقًا استطاعت السيدة الوصول للشاطئ، وحاول الأطباء القيام بإنعاش قلبي ورئوي لها في مكان الحادث، لكنها ماتت بعد دقائق في سيارة إسعاف.

وأغلقت السلطات المحلية الشواطئ المحيطة لمدة 3 أيام.

ووفق ما ذكرته ”ديلي ميل“، فإن الضحية متزوجة من رجل مصري وتعيش في البلاد.

وتندر هجمات أسماك القرش في مصر، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعًا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتًا.

ووفق معلومات الصحيفة، فالأكثر شيوعًا هي أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية التي يبلغ طولها 6 أقدام، والتي لها 13 أو 14 سنًا حادًا.