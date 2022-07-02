مصر.. وفاة عروس يوم زفافها في الأقصر

توفيت فتاة مصرية في محافظة الأقصر بصعيد مصر جنوبي البلاد، قبل ساعات من زفافها؛ إثر ذبحة صدرية مفاجئة.

وخيم الحزن على أهالي قرية الغريرة في مركز إسنا بالمحافظة، حيث كانت العروس تستعد للذهاب إلى الكوافير، في الصباح، ومن ثم الزفاف على ابن عمها، لتصاب بألم شديد في الصدر، نقلت على إثره للمستشفى.

وتوفيت الفتاة عقب وصولها المستشفى، ليتحول الفرح إلى مأتم، بتشييع جنازتها، بدلًا من زفافها.

وأفادت تقارير محلية مصرية بأن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى سرادق عزاء لأهل العروس التي وافتها المنية قبيل زفافها بساعات قليلة.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، فارقت فتاة في محافظة كفر الشيخ الحياة أثناء عقد قرانها، حيث اكتشفت أسرتها وفاتها فجأة أثناء الذهاب لغرفتها لاصطحابها للتوقيع على عقد القران.

وقال أحد أقارب العروس في تصريحات صحفية، إن الفتاة عاشت حياة قاسية، إذ توفيت والدتها عقب ولادتها وعاشت برفقة أشقائها تنتظر يوم زفافها، إلا أن قدرها كان الموت.