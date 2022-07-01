مصر.. ترقب تدخل القوات البحرية لانتشال جثة الغريق إيهاب البغدادي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية حالة من التعاطف الشعبي الممزوجة بالغضب، بعد فشل العثور على جثمان شاب يدعى إيهاب البغدادي في مياه مصيف غليون بمحافظة كفر الشيخ منذ 3 أيام.

ونشر العديد من النشطاء مطالبات واستغاثات بمؤسسات الدولة، للمشاركة بإمكانيات عالية في عملية البحث البحري، رحمة بأسرته التي كانت بصحبته في مصيف بركة غليون، ليغرق في مياه البحر قبل 3 أيام.

وأوضح النشطاء أن الشاب إيهاب عبد اللطيف البغدادي، يبلغ من العمر 26عاماً، وهو من أبناء قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع.

ونشر النشطاء العديد من الصور الخاصة بالشاب الغريق، وسط تعليقات من بينها “ دعواتكم للعثور على غريق مصيف بركة غليون الشاب إيهاب البغدادي ..انتهت حلول الأرض فشل العباد فى الحل الأمر متروک الآن للسماء لرب العباد هو وحده القادر على إخراجه من ظلمات البحر ‏اللهم اربط على قلب اهله والطف بهم وألهمهم الصبر والسلوان“.

وعلمت ”إرم نيوز“ أن بعض أعضاء مجلس النواب عن دائرة مطوبس يتواصلون مع الجهات المعنية، لبذل المزيد من الجهد، إلى جانب انتظار تدخل القوات البحرية المصرية في عملية البحث على نطاق واسع خلال الساعات القادمة، بمشاركة أصحاب مراكب الصيد الكبرى.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها الكثير من الشواطئ التي يذهب إليها المواطنون خلال فصل الصيف، من بينها مصيف مدينة بلطيم، خاصة بعد إجراء الكثير من عمليات التطوير به خلال السنوات الماضية.

ونجحت القوات البحرية المصرية في انتشال جثث العديد من الغرقى، الذين يلقون مصرعهم غرقاً في مياه البحر أثناء قضاء أيام الإجازات، والاستمتاع بمياه البحر، سواء في الساحل الشمالي، أو محافظة الإسكندرية، والمحافظات المطلة على البحار.