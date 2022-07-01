إصابة كويتية ورضيعها بعد انقلاب سيارتها بسبب "الرمال الزاحفة"

أفادت مصادر كويتية، اليوم الجمعة، بإصابة مواطنة كويتية ورضيعها نتيجة انقلاب سيارتها على طريق عام، بسبب الرمال الزاحفة أو ما يسمى محلياً ”السافي“؟

وقالت حساب ”المجلس“ الإخباري، إن مواطنة ورضيعها تعرضا للإصابة بسبب الرمال الزاحفة على طريق ”أم صفق“ في الوفرة.

ونشر الحساب مقطع فيديو يظهر المركبة، وهي مقلوبة على جانبها على كتف الطريق، في مشهد مروع، ولم يتم توضيح الحالة الصحية للسيدة ورضيعها.

وظهرت في الفيديو المتداول كميات الرمال الكبيرة، التي تنقلها الرياح لتستقر على الطريق، وهو ما يشكل ”طبة“ خفيفة بين إطارات السيارات والطريق المعبد، الأمر الذي يخفض من مستوى السيطرة على المركبة، ويرفع من درجة تعرض مستخدمي الطرق إلى الخطر.

فيديو / انقلاب مواطنة واصابتها ورضيعها بسبب الرمال الزاحفة على طريق أم صفق في الوفرة. pic.twitter.com/YzZZLZcKCp — المجلس (@Almajlliss) July 1, 2022

”والسافي“ ظاهرة تحدث بشكل سنوي خلال التغيرات الجوية، وتتسبب في حوادث سير، خاصة من مستخدمي الطرق السريعة.

وفي شهر حزيران/يونيو الماض، أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إزالة ما بين 80 و90% من ”السافي“، الذي تجمّع على طريق الوفرة ”أم صفق“، بسبب العواصف الترابية التي شهدتها البلاد أخيرًا.