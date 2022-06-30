الأردن.. شاب يطعن شقيقته في جرش ويلوذ بالفرار

أفاد مصدر أمني أردني، اليوم الخميس، بأن شخصا في العقد الثلاثين من العمر أقدم على طعن شقيقته وضرب زوجها بأداة حادة في مخيم جرش، والمعروف محلياً باسم مخيم غزة.

وأكد المصدر الأمني، وفقا لما نشرته صحيفة ”الغد“ المحلية، أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي وهما قيد العلاج، فيما لاذ الفاعل بالفرار من الموقع، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة ليصار إلى ضبط الفاعل.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية عددا من الجرائم كان أبرزها مقتل الشابة إيمان ارشيد بالرصاص داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة.

وبعد نحو أسبوع من البحث والتحري عن مرتكب الجريمة الذي وجه لضحيته 6 رصاصات إحداها في الرأس، انتحر الجاني بإطلاق النار على رأسه خلال محاولة الأمن إلقاء القبض عليه في إحدى مناطق محافظة المفرق شمال شرق الأردن.