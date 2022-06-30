عدن.. وفاة 3 أطفال أشقاء اختناقا إثر اندلاع حريق بمنزلهم

توفي 3 أطفال أشقاء يمنيين، أمس الأربعاء، اختناقا، بعد اندلاع حريق في منزل أسرتهم، بمديرية الشيخ عثمان، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأشقاء الثلاثة الذين لا تتخطى أعمارهم 10 سنوات، كانوا وحيدين في منزل الأسرة الواقع في أحياء منطقة ”الهاشمي“ بمديرية الشيخ عثمان، بمفردهم، بعد أن اضطر والدهم للذهاب إلى عمله، بينما خرجت الأم من المنزل لشراء مستلزمات الأسرة، وتركت أولادها كما اعتادت.

وبحسب الناشطين، فإن حريقًا يرجّح أنه بسبب تماس كهربائي، اندلع في المنزل أثناء غياب الوالدين، في وقت لم يتمكن فيه الأشقاء الثلاثة من مغادرة المنزل، ما أدى إلى وفاتهم اختناقا داخل منزل الأسرة، جراء الأدخنة المنبعثة، في حين تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق لاحقا.

ونقل موقع ”الوطن“ المحلي، عن مصدر محلي، أنه تمت الصلاة على الأطفال الثلاثة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بمشاركة المئات من أبناء المنطقة، قبل أن يتم مواراة جثامينهم الثرى.

ووجه عدد من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعازيهم إلى والد الأطفال الثلاثة الذي يدعى ”عبدالله النماري“ إثر هذه الحادثة الأليمة، فيما تساءل ناشطون آخرون عن مسؤولية الوالدين في حماية أطفالهم.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت حوادث الحرائق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بسبب التيار الكهربائي، نتيجة اهتراء وتآكل شبكات توزيع التيار الكهربائي الداخلية واستخدام التوصيلات العشوائية والرديئة، إلى جانب زيادة الأحمال الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في المدينة الساحلية الحارّة.