بعد مأساة مليلية.. مقتل 14 مهاجرا بحريق مركب في السنغال

قضى ما لا يقل عن 14 مهاجرا في حريق شب يوم الإثنين في مركب كانوا يهمون بالصعود إليه في مدينة في جنوب السنغال على ما أفاد رئيس البلدية ومسؤول طبي وكالة ”فرانس برس“، مساء يوم الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية كافونتين في إقليم ”كازامانس“ دافيد دياتا، في اتصال هاتفي ”حتى الآن انتشلنا 14 جثة. هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع“.

وأوضح بوراما فابوريه، كبير ممرضي المدينة ”لدينا أيضا 21 جريحا أصيب 4 منهم بحروق من الدرجة الثانية“.

ولم تستفق القارة السمراء من وقع ما حدث مؤخرًا في جيب مليلية، حين لقي 23 مهاجراً على الأقل حتفهم يوم الجمعة، وفقا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر أفريقي عبور الجيب صوب القارة الأوروبية، ونددت مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ“المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة“.

وهذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، وهما الجيبان الواقعان شمال المغرب واللذان يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

وأعلن مكتب المدعي العام الإسباني في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ”طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث“ بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة.

وتظاهر نحو 50 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء يوم الثلاثاء، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الرباط، احتجاجا على التعامل ”اللا إنساني“ مع المهاجرين.