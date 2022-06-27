العقبة.. مخاوف بشأن صوامع القمح بعد الكارثة وإجراءات احترازية

أثار تسرب غاز ”الكلورين“ السام بعد انفجار صهريج إثر سقوطه اليوم الإثنين، أثناء تحميله على باخرة في ميناء العقبة جنوبي الأردن المخاوف بشأن صوامع القمح المجاورة للميناء.

وتبعد الصوامع قرابة 600 متر عن ميناء العقبة، وثارت مخاوف حول نقل الرياح غاز الكلور السام إليها.

ونقل التلفزيون الأردني عن المسؤولين في صوامع العقبة، قولهم إنهم ”أوقفوا عملها، حتى فحص جميع الحبوب الموجودة داخلها“، وذلك في إجراء احترازي لضمان سلامة هذه المادة المهمة.

وتوفي 12 شخصا وأصيب نحو 250 آخرين، إثر الانفجار الذي أحدثه سقوط الصهريج والذي تسبب بكارثة في المدينة الجنوبية المطلة على البحر الأحمر.