تضارب بشأن تسرب ثان للغاز في ميناء العقبة

تضاربت الأنباء، مساء اليوم الإثنين، بشأن حدوث تسرب ثان للغاز في ميناء العقبة، بعد ساعات قليلة من كارثة تسبب بها انفجار صهريج في الميناء.

وقالت قناة المملكة الرسمية إن ”تسربا ثانيا وقع في الصهريج المتسبب بحادثة العقبة وإخلاء المنطقة مجددا“.

وأضافت القناة أن هنالك ”إصابات بين أفراد الدفاع المدني في تسرب الغاز الثاني، وأن قطر المنطقة المتأثرة بالتسرب الثاني يبلغ 20 مترا“.

إلى ذلك، نفت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها، فيصل الشبول، حدوث تسرب جديد للغاز في ميناء العقبة، حسبما قال الوزير لموقع ”عمون“ المحلي.