أول تعليق من أمريكا على انفجار العقبة وهذا ما عرضته على الأردن

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الإثنين، إنها على ”أهبة الاستعداد لدعم الحكومة الأردنية“، بعد كارثة انفجار صهريج محمل بغاز ”الكلورين“ السام في ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر جنوبي المملكة.

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، الذي قدم تعازيه إلى أسر ضحايا الانفجار.

وفي منشور آخر، قالت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ إنها ”على علم بحدوث تسرب للغاز وانفجار في ميناء العقبة في وقت سابق اليوم“.

وطالبت رعاياها في العقبة ”ممن يحتاجون المساعدة الاتصال بها“، مطالبة إياهم ”اتباع جميع التعليمات المقدمة من مسؤولي السلامة العامة المحليين“.

وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 251 آخرين، بعد سقوط الصهريج الذي يحوي غاز الكلورين السام، وانفجاره أثناء تحميله على باخرة في الميناء.