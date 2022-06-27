الجيش الأردني يغلق منطقة حادث تسرب غاز سام في العقبة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، مشاركتها ومساندتها أجهزة الدولة في التعامل مع حادثة تسرب الغاز السام في العقبة.

وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، مساء يوم الإثنين؛ إثر سقوط وانفجار صهريج يحمل غازا ساما في ميناء العقبة جنوبي الأردن، بحسب بيانات الأمن العام بشأن الحادثة.

وقال الجيش في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، إنه جرى إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية.

وأشار إلى قيام الغطاسين من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بإنقاذ عدد من الإصابات، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات.

وأضاف الجيش أنه تم تحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين، وإرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية، وتجهيز مستشفى ميداني في الزرقاء، وتجهيز طواقم طبية مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات.

ولفت إلى أنه جرى أيضًا تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي لعمل إجراءات التطهير لموقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.

وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام

وكان قد تسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي، اليوم الإثنين، إثر سقوط وانفجار صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في موقع الحادثة.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قد قالت إن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يتواجد في غرفة عمليات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، منذ اللحظات الأولى لحادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

ونقلت الوكالة الرسمة عن ولي العهد قوله من المركز الوطني للأزمات: ”نعزي أسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الحادثة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين“.

في حين قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن رئيس الوزراء يوعز بتشكيل فريق تحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز في العقبة برئاسة وزير الداخلية، وفقًا لـ(بترا).