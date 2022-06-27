حادث العقبة.. ما مدى تأثر مناطق سعودية بالغاز السام؟

أبدى المدير التنفيذي لموقع ”طقس العرب“ في الأردن، محمد الشاكر، اليوم الاثنين، تخوفه من تعرض سكان المناطق الجنوبية الشرقية داخل الحدود السعودية، القريبة من العقبة، للغاز السام الذي تسرب إثر سقوط صهريج أثناء عملية تحميله على باخرة في ميناء العقبة.

وقال الشاكر، في تصريحات لقناة ”المملكة“ الفضائية، إن البيانات الصادرة عن محطة رصد العقبة تشير إلى هبوب الرياح من المدينة إلى البحر، وتدفع بالغازات خارج التجمعات السكنية“، مضيفا أن ”الرياح تحمل الغاز إلى المناطق السعودية المتاخمة للحدود الأردنية“.

لكن الشاكر أشار في الوقت نفسه إلى أن ”الغاز السام يفقد تركيزه وكثافته أثناء تنقله عبر الرياح“، في إشارة منه إلى ضعف تأثير الغاز على السكان في المناطق السعودية القريبة من العقبة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن أن الغاز المتسرب من صهريج في ميناء العقبة هو غاز الكلورين، الذي أدى إلى وفاة 10 وإصابة 251، حسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية.

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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكلورين غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة، وهو أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبا، بالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، وهو غير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى.

في السياق، أكد مدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية الدكتور ضياء الروسان أن ”غاز الكلور يمتاز بكثافته العالية لذلك لا ينتشر ضمن الطبقات العليا من الجو، بل يبقى في محيط الطبقات القريبة جدا من سطح الأرض“.

وقال الروسان، في تصريحات لصحيفة ”الغد“ المحلية، إن ”هذا الغاز لن ينتشر إلى مسافات بعيدة عن محيط الانفجار الذي حصل به، لذلك لن يشكل خطراً على البيئة، والهواء، حيث ستكون تأثيراته محدودة جدا، إذ إن جزءا كبيرا منه سيتسرب ويذوب في المياه“، مضيفا أن ”تأثير الغاز على الكائنات التي تعيش في مياه البحر محدود، ولفترة بسيطة جدا، وأن فترة مكوثه في المياه طويلة، لكن لن تكون انعكاساته خطيرة على الكائنات البحرية خاصة المهددة بالانقراض”.

ودعا الروسان إلى ”عزل هذه المنطقة، حتى يتم التأكد من عدم وجود أية أجزاء متبقية من هذا الغاز، الذي يتم عبر أدوات لقياس نسب الغازات“.