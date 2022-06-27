السعودي عبد الإله العنزي ينقذ حياة سيدة مسنة في أستراليا

أقدم شاب سعودي على إنقاذ حياة مسنة في أستراليا وذلك بعد إصابتها بكسر مركب في الكاحل، في تصرف نال إشادة كبيرة.

في التفاصيل، وفقا لـ ”صحيفة الوطن“، فقد أنقذ عبدالإله نداء العنزي المبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حياة السيدة، وذلك بعد انتهاء دوامه في مستشفي أوستن بملبورن.

وخرج المبتعث من المستشفى ذاهبًا إلى منزله وعندما كان في مواقف السيارات فوجئ بامرأة مسنة ملقاة على الأرض، وهي غارقة في دمائها بعد إصابتها بكسر مركب في الكاحل.

وتعامل الطالب السعودي بشكل مباشر مع حالة المسنة المصابة، حيث قام بوقف النزيف وحاول إفاقتها والتحدث معها ومع حفيدها الذي كان يرافقها، ثم قام بتفعيل جهاز الطوارئ بالمستشفى وبعدها اتصل بالمستشفى وأخبرهم بالحالة.

ووفق ما ذكرت الصحيفة السعودية، فقد ظل العنزي مع حفيد المسنة المصاب بالهلع لطمأنته، بعد أن نقلت جدته إلى قسم الطوارئ.

وأشارت إلى أن مستشفى أوستن في ملبورن اعتبر موقف المبتعث عبدالإله العنزي موقفًا بطوليا، وشكروه على إنقاذ المريضة والتعامل المثالي مع الموقف.