أنباء عن سقط ضحايا بعد انفجار بمنزل في برمنغهام

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إن انفجارا دمر أحد المنازل وألحق أضرارا بعدة منازل أخرى بمنطقة كنغستاندغ في برمنغهام، وإن تقارير تشير إلى سقوط ضحايا في الانفجار.

من جانبها قالت صحيفة الغاردين البريطانية، إن الانفجار دمر منزلا في برمنغهام مع ورود أنباء عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن عدد الضحايا وخطورة إصاباتهم لم يتحدد بعد، بعد الحادث في منطقة كنغستاندغ .

وأضافت إن أحد المنازل دمر وتأثرت ممتلكات أخرى بشكل كبير، كما تضررت سيارات.

ووردت أنباء عن سماع دوي الانفجار على بعد ميلين.

The cause of the explosion at a house in the Birmingham area of ​​London is being investigated, deaths are feared, news agency.#London #BIRMINGHAM pic.twitter.com/42AWkpf1FX — KNN (@KNN_NEWS_) June 26, 2022

وتواجدت جميع خدمات الطوارئ ، بما في ذلك ستة أطقم إطفاء ، وشركات المرافق في مكان الحادث على طريق دولويتش بعد استدعاء الشرطة في الساعة 8.38 مساءً.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء السكان وحثت الناس على تجنب المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأضرارا وحطاما من منزل من الطوب الأحمر. وأظهرت اللقطات الجوية التي نُشرت على تويتر ألسنة اللهب تتصاعد في السماء.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز: ”هناك تقارير عن وقوع إصابات ولكن عدد وخطورة إصاباتهم غير معروفة في الوقت الحالي“.

A photo has been released by West Midlands Fire Service of the devastation caused by an explosion at a house in the Kingstanding area of Birmingham tonight.https://t.co/pjeaLUdKTD pic.twitter.com/41yG54eNVU — BBC News Midlands (@bbcmtd) June 26, 2022

وأضافت أن ”شارع دولويتش والطرق المحيطة مغلقة وستبقى لفترة طويلة جدًا. الرجاء مساعدتنا بتجنب المنطقة ”.

وقال ريك باين ، عضو مجلس المدينة إنه سمع ”انفجارا هائلا“ أثناء مشاهدة التلفزيون وسار عبر طريق دولويتش ليرى ما حدث.

وكتبت خدمة سيارات الإسعاف في ويست ميدلاندز على تويتر: ”نتعامل حاليًا مع حادثة مهمة في طريق دولويتش في منطقة كنغستاندغ في برمنغهام.

وأضافت الخدمة أن ثلاث سيارات إسعاف وخمسة مسعفين وطبيب إصابات ومسعف رعاية حرجة وفريق استجابة المنطقة الخطرة كانوا من بين الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث.

وقالت خدمة الإطفاء في ويست ميدلاندز: ”في الساعة 8.38 مساءً ، ردت طواقم الإطفاء على تقارير متعددة عن انفجار في كنغستاندغ. أدى الانفجار الذي لم يُعرف سببه في الوقت الحالي، إلى تدمير ممتلكات وإلحاق أضرار بممتلكات ومركبات أخرى قريبة“.

لم يتم تأكيد عدد القتلى والجرحى في الوقت الحالي.