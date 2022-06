أنباء عن سقط ضحايا بعد انفجار بمنزل في برمنغهام

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إن انفجارا دمر أحد المنازل وألحق أضرارا بعدة منازل أخرى بمنطقة كنغستاندغ في برمنغهام، وإن تقارير تشير إلى سقوط ضحايا في الانفجار.

من جانبها قالت صحيفة الغاردين البريطانية، إن الانفجار دمر منزلا في برمنغهام مع ورود أنباء عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن عدد الضحايا وخطورة إصاباتهم لم يتحدد بعد، بعد الحادث في منطقة كنغستاندغ .

وأضافت إن أحد المنازل دمر وتأثرت ممتلكات أخرى بشكل كبير، كما تضررت سيارات.

ووردت أنباء عن سماع دوي الانفجار على بعد ميلين.

The cause of the explosion at a house in the Birmingham area of ​​London is being investigated, deaths are feared, news agency.#London #BIRMINGHAM pic.twitter.com/42AWkpf1FX

— KNN (@KNN_NEWS_) June 26, 2022