قتيل و 3 جرحى بعملية طعن في كندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لقي رجل حتفه في مونتريال، ونُقل 3 جرحى إلى المستشفى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد أن طعنهم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بآلة حادة، وفق ما أعلنته الشرطة الكندية.

وأوضحت الشرطة، في ثاني أكبر مدن كندا، أنها استجابت لمكالمة طوارئ، في الساعة 06,50 صباحًا (10,50 ت غ)، ”بخصوص رجل في أزمة“ في شقة وسط مدينة مونتريال.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به ”طعن بأداة حادة“ والدته وزوجها، ثم طعن شخصًا آخر في شقة مجاورة، وكذلك حارس عمارة حاول التدخل.

وتوفي زوج الأم البالغ من العمر 72 عامًا في مكان الحادثة، بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادثة.

وشهدت كندا مؤخرًا زيادة في عدد الهجمات العنيفة، وحوادث القتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلًا و38 جريحًا منذ العام 2017.

ومن بين تلك الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا.

وكذلك هجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل 6 مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.