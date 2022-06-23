تطبيق مواعدة جنسية يورط امرأة ووجبة طعام تنقذها

حررت شرطة نيويورك امرأة كانت محتجزة بعد تعرضها لاعتداء جنسي مفترض، إثر إرسال الشابة العشرينية نداء استغاثة عبر تطبيق لطلب الوجبات عبر الإنترنت، على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت قناة ”دبليو إيه بي سي“ المحلية نقلًا عن السلطات أن المرأة البالغة من العمر 24 عامًا كانت ممنوعة من استخدام هاتفها إثر تعرضها للاعتداء الجنسي المفترض على يد رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، ولم تتمكن من استعادته سوى بعدما طلبت من المعتدي أن تستعمل الهاتف لطلب الطعام من خلال تطبيق لتوصيل الطعام.

وبحدود الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد الماضي، طلبت الشابة شطيرة برغر، إضافة إلى ساندويتش من مقهى مجاور، وفي خانة تعليمات التوصيل داخل التطبيق، كتبت الشابة كلمات قليلة جاء فيها: ”من فضلكم اتصلوا بالشرطة، افعلوا ذلك بتكتم من فضلكم“، كما طلبت حضور شرطيين أثناء التسليم، بحسب نسخة من إيصال الدفع حصلت عليها قناة ”دبليو إيه بي سي“.

وقالت الشريكة في ملكية المطعم ”أليس بيرميجو“ للقناة، إن عمال المطعم ”رأوا المذكرة في الطلب واتصلوا بزوجي“، مضيفة: ”سألوه: ماذا نفعل؟ فأجاب: اتصلوا بالشرطة“.

وتوجهت الشرطة إلى العنوان المشار إليه في منطقة برونكس، وألقت القبض على الرجل، الذي تعرفت عليه الضحية عبر تطبيق مواعدة بحسب قناة ”سي إن إن“.

ويواجه الرجل الثلاثيني تهمة الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والانتهاك الجنسي، بحسب وثيقة للشرطة نقلتها القناة نفسها.

وأشارت ”سي إن إن“ إلى أن المشتبه به متورط أيضًا في اعتداء جنسي آخر قبل 4 أيام، وهو ملاحق في هذه القضية.