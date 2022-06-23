تركيا تكافح حرائق مندلعة لليوم الثاني في غابات جنوب غرب البلاد

يكافح رجال الإطفاء لليوم الثاني على التوالي حرائق الغابات المندلعة في جنوب غرب تركيا، باستخدام الوسائل من البر والجو، اليوم الخميس، في الوقت الذي تبددت فيه الآمال في احتوائها بعد اتساع رقعتها مرة أخرى بفعل ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح أمس، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأثارت مشاهد الغابات المحترقة قرب منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه، مخاوف من تكرار ما حدث في العام الماضي، عندما دمرت الحرائق عشرات الآلاف من دونمات الأراضي في أنحاء المنطقة.

وأظهر مقطع صورته ”رويترز“، سحب الدخان وهي تتصاعد من التلال وعربات مجهزة بمدافع المياه التي تستخدمها الشرطة لمساعدة رجال الإطفاء مع انتشار الحريق عبر الغابات في المنطقة التي تكاد تخلو من السكان.

وأجرى وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، جولة تفقدية للمنطقة من الجو، وأعلن الأخير سيطرة فرق الإطفاء على الحريق إلى حد كبير.

وأوضح أن عمليات الإطفاء استمرت بشكل مكثف مدة 15 ساعة، وأنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق.

وقال إنه ”يأمل في حدوث تطورات إيجابية بحلول المساء“.

وأضاف أنه ”تم إجلاء 274 شخصا كتدبير احترازي، في حين يعمل قرابة 2600 شخص لاحتواء الحريق“.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق الذي بدأ في الثامنة من مساء الثلاثاء (1700 بتوقيت غرينتش).

وتحاول 45 طائرة هليكوبتر و12 طائرة اليوم الخميس، إخماد الحريق بالمياه.

كما تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، المنطقة حيث لا تزال الحرائق مستمرة.

وأجرى أردوغان جولة تفقدية عبر مروحية لأعمال إخماد الحرائق، كما استمع لإحاطة من المسؤولين عن أعمال إخماد الحرائق.

وعانت تركيا منذ 28 يوليو/تموز 2021 من حرائق طالت العديد من الغابات في حوالي 46 محافظة جنوب وجنوب غربي البلاد من ضمنها أنطاليا وموغلا ومرسين، ما جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن هذه المناطق، مناطق منكوبة.