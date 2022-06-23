مصرع 6 إثر تحطم هليكوبتر في أمريكا

لقي ستة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانوا على متنها في ولاية وست فرجينيا الأمريكية، يوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية، تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت قناة ”دبليو.إس.إيه.زد“ نقلا عن راي براينت رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوجان، بأن الطائرة تحطمت على الطريق 17 وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.

وأضاف براينت أنه من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة لحين انتهاء التحقيقات.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن طائرة الهليكوبتر هذه تعود لحقبة حرب فيتنام.

من جانبها، قالت نائب مدير مكتب إدارة الطوارئ في لوجان سونيا بورتر، إن المروحية تحطمت على الطريق 17 بالقرب من جبل بلير.

ولم يُعرف سبب الحادثة، لكن بورتر قالت إنه ”في الوقت الذي وقع فيه الحادث، أعتقد أن الطقس كان صافيا“.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أنها ستحقق في الحادثة مع المجلس الوطني لسلامة النقل.