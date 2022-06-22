والدة مصطفى توكل "منتحر المنصورة" تكشف سر وصيته بعدم حضور والده لجنازته

كشفت والدة الشاب مصطفى توكل، الذي حاول الانتحار بالقفز بسيارته من فوق كوبري المنصورة، سبب وصيته التي طالب فيها بمنع والده من السير في جنازته.

وكان الشاب مصطفى توكل قد ترك وصية كتبها عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: ”اشوفكم بخير وابقو افتكروني.. وأبويا ما يمشيش في جنازتي بالله عليكم“، ما أثار تساؤلات المتابعين عن السبب الذي يدعو شابا لترك هذه الوصية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوالدة الشاب المنتحر تكشف خلالها سبب الوصية المثيرة للجدل، قائلة: ”مصطفى كانت علاقته بوالده طيبة، وليس بينهما أي مشاكل، إلى أن طلب مصطفى مساعدة مالية من والده حيث نشبت الخلافات وبدأت المشاكل“.

وأكدت والدة مصطفى أنه ”كان يريد المال لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات وهو أمر رفضه والده، وسبق أن هددنا مصطفى بإنهاء حياته لكننا لم نعتقد أنه سينفذ هذا التهديد“.

وأوضحت أن ”هذه المرة الأولى التي تنشب فيها هذه الخلافات داخل المنزل، فقد كان مصطفى شاباً تقياً لا تفوته صلاة، وكان محبوباً من أصدقائه وصديقاً لكل أفراد العائلة صغاراً وكباراً“.

وكشفت حقيقة علم نجلها الآخر بنية شقيقه الانتحار، بعد رسالة أرسلها له مصطفى يخبره فيها عن نيته، مؤكدة ”لا أعرف عن تلك الرسائل شيئاً، لقد علمنا بموته عبر فيسبوك، ولو كنا نعلم أنه سينتحر لما بخلنا عليه بمال الدنيا، لم يتحدث إلينا أحد بهذا الشأن“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار خبر انتحار مصطفى توكل من فوق كوبري جامعة المنصورة بعبارات النعي والتعبير عن الحزن، وسط ذهول من تتابع الحوادث المؤسفة في المدينة ذاتها بتوقيت متقارب.