اليمن.. مزاح بقنبلة يدوية يودي بحياة 8 أشخاص

قتل 8 يمنيين وأصيب 6 آخرون بإصابات مختلفة، يوم الأربعاء، جراء انفجار قنبلة يدوية وسط عدد من متعاطي ”القات“ في أحد المنازل بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، إن أحد الضيوف القادمين إلى مجلس لتناول القات بأحد المنازل في منطقة المحرث بمديرية المخاد، وسط محافظة إب، جاء حاملًا قنبلة يدوية، وأثناء محاولته المزاح مع الضيوف الموجودين في مقيل القات انفجرت القنبلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى“.

وأضافت المصادر أن ”انفجار القنبلة أدى إلى سقوط 8 قتلى وإصابة 6 آخرين، بينهم 2 إصابتهما بليغة، وقد حاول المواطنون القريبون من موقع الانفجار نقل الضحايا والمصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية“.

وعبّر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من غياب الوعي المجتمعي واستمرار حالة الانفلات الأمني في مختلف المناطق اليمنية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، رشيد الحداد: ”تخيلوا أن تفقد قرية 8 أشخاص بذمة التمنطق بالسلاح، هذه الحادثة يجب أن يستفاد منها، فهناك من يدخل المجالس وهو محمل بأنواع من السلاح والقنابل والأحزمة والرصاص، يشعرك أنه داخل الخط الأمامي لجبهات القتال وليس داخل مجلس أعد للاسترخاء والجلسة والنقاش“.

وتابع في منشور على صفحته عبر ”فيسبوك“: ”يفترض أن تنتهي هذه الظاهرة ويجب على الجهات الأمنية مواجهتها، فحمل القنابل يجب أن يكون في الجبهات فقط، أو أثناء تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية فقط وليس للاستعراض“.

وأفاد الناشط ناجي العمودي، في منشور على ”فيسبوك“، بأن ”حمل السلاح يحتاج إلى رجال منتبهين، الأمر مش سهل والنتائج كارثية، والله إنها كارثة ويجب على كل من يحمل السلاح أن يكون منتبهاً والأفضل أن القنابل ليست ضرورية في الأماكن العامة والمزدحمة وأماكن التجمعات“.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة التي تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، تسببت بمقتل وإصابة العشرات، كان آخرها مواجهات مسلحة بين أسرتين يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من الطرفين.