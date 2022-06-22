بعد زلزال مدمر.. الأمم المتحدة تدعو لإرسال فرق إنقاذ تركية إلى أفغانستان

قال مسؤول كبير في مجال المساعدات في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تملك قدرات فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ في أفغانستان، وإن تركيا ”في أفضل وضع“ لتقديم هذه المساعدة بعد الزلزال الذي ضرب أفغانستان، اليوم الأربعاء.

وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف الذي ينسق العمليات الإنسانية: ”تحدثنا عن ذلك مع سفارة تركيا هنا.. وهم ينتظرون الطلب الرسمي“.

وأضاف: ”لن نتمكن من تقديم مثل هذا الطلب إلا بعد مناقشة السلطات الفعلية، وبناء على ما هو موجود على الأرض في الوقت الراهن“.

ولقي ألف شخص على الأقل حتفهم وجرح أكثر من 1500 آخرين في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية في جنوب شرق أفغانستان، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال محمد أمين حذيفة رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا في رسالة إلى الصحافة: ”بلغ عدد القتلى الألف وهذا العدد يرتفع“، وأضاف أن ”الناس يحفرون القبر تلو القبر“.

وأشار إلى إصابة حوالي 1500 شخص في بكتيكا، في أكثر الزلازل فتكًا في أفغانستان منذ أكثر من عقدين.

وقال: ”كما أنها تمطر، دُمرت جميع المنازل وليس هناك خيام أو طعام، الناس ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.. نحن بحاجة إلى مساعدة فورية“.