التبرع بقارب ومبلغ مالي للباكستانيين الذين عثروا على "مفقودي الأشخرة"

أعلن ذوو الشابين العمانيين اللذين عُرفا إعلامياً بـ ”مفقودي الأشخرة“، التبرع للصيادين الباكستانيين الذين أنقذوا الشابين من عرض البحر عقب 10 أيام من فقدانهما وانقطاع الاتصال بهما، إثر تعطل محرك القارب أثناء رحلة لصيد الأسماك.

وظهر أهالي الشابين اللذين وصلا إلى سلطنة عمان مساء الاثنين، في مقطع فيديو بثه الإعلامي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، محمد المخيني، ليعلنوا تبرعهم بالقارب الذي كان الشابان على متنه في البحر، إضافة إلى مبلغ مالي للصيادين الباكستانيين مكافأةً لهم على ما قدموه.

وتحدث الإعلامي المخيني باسم ذوي الشابين، وقال ”إن ذوي الشابين قرروا التبرع بقارب أبنائهم الذي تم سحبه عقب العثور عليهم، والذي تقدَر قيمته بأكثر من 10 آلاف دولار، إضافة إلى مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار، للصيادين الباكستانيين، لقاء الجهود التي بذلوها لإنقاذ الشابين“.

تبرع للصيادين الباكستانيين الي عثروا على الشباب

١- القارب والمكينة بقيمة ١٠ الاف دولار

٢- مبلغ ١٠ الاف نقداً نوجوان کو ڈھونڈنے والے پاکستانی ماہی گیروں کو عطیہ کریں۔

1- کشتی اور مشین جس کی قیمت 10 ہزار ڈالر ہے۔

2- 10 ہزار نقد رقم pic.twitter.com/1D4CoCJJB1 — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 20, 2022

وفُقد الشابان وانقطع الاتصال بهما، منذ يوم 9 حزيران/ يونيو الجاري، لتتواصل عمليات البحث عنهم، قبل أن يتم إعلان العثور عليهما يوم السبت قبالة السواحل الباكستانية من قبل صيادين باكستانيين، بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة.

والمفقودان هما من أبناء مدينة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي ويعملان في صيد الأسماك، حيث غادرا قبل أيام ولم يتم العثور عليهما، لتبدأ عمليات البحث عنهما من قبل قوات الإنقاذ العمانية من خلال استخدام القوارب والطائرات بهدف الوصول إليهما.

ووصل الشابان صباح أمس الإثنين، إلى ميناء كراتشي في باكستان وتوجَها إلى مقر إقامة القنصل العماني، قبل أن يتوجها مساءً إلى عمان ويستقبلهما حشد كبير من العمانيين الذين انشغلوا في الأيام الماضية بقضيتهما.

وكشف الشابان في تصريحات إعلامية سابقة عن تفاصيل رحلتهما وفقدانهما في البحر، عقب أن تعطل محرك القارب حيث واجهتما ظروفاً جوية قاسية، ليهيما في البحر 10 أيام دون طعام، حتى تم العثور عليهما من قبل سفينة لصيادين باكستانيين أنقذوهما وسلموهما للأمن البحري في كراتشي.

وكان الإعلامي المخيني قد أطلق مبادرة لجمع تبرعات عينية ونقدية للشابين، لتبلغ قيمة التبرعات التي قدمتها شركات ورجال أعمال وأصحاب مشاريع نحو 22 ألف ريال (57 ألف دولار).

وكان من بين التبرعات هدايا نقدية وقسائم شراء من جمعيات كبيرة وهدايا عينية، بينها قارب صيد للشابين، ومحرك للقارب بقيمة تتجاوز 4 آلاف ريال (10 آلاف دولار) تم التبرع به من قبل شركة الأسماك العمانية، إضافة إلى رحلتي عمرة وحج هذا العام أو العام المقبل.