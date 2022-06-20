محمد عبود الكعبي.. وفاة مواطن إماراتي فقد في البحر قبل يومين

شهدت مواقع التواصل في دولة الإمارات تفاعلا واسعا مع قصة فقدان المواطن محمد عبود الكعبي في البحر قبل نحو يومين، قبل أن يعلن مقربون له وفاته اليوم الاثنين.

وكان المذيع في تلفزيون دبي محمد الكعبي كتب على حسابه في تويتر أمس الأحد: ”اللهم إنا نسألك بعظيم لطفك وواسع رحمتك أن تلطف بحال صديقي وأخي محمد عبود الكعبي.. اللهم كما نجيت يونس في بطن الحوت وكما نجيت يوسف من غيابة الجب، نجّي محمد من ظلمات البحر وأعده إلى أهله سالماً معافى نسألكم الدعاء الخالص له .. مفقود في البحر من أمس ولا زالت عمليات البحث مستمرة“.

اللهم إنا نسألك بعظيم لطفك وواسع رحمتك أن تلطف بحال صديقي وأخي محمد عبود الكعبي.. اللهم كما نجيت يونس في بطن الحوت وكما نجيت يوسف من غيابة الجب، نجّي محمد من ظلمات البحر وأعده إلى أهله سالماً معافى نسألكم الدعاء الخالص له .. مفقود في البحر من أمس ولا زالت عمليات البحث مستمرة — محمد الكعبي (@kaabitv) June 19, 2022

وحظيت تغريدة المذيع الإماراتي بتفاعل واسع، حيث انهالت الردود التي جاء أغلبها دعوات بحفظ المفقود وأن يرده الله سالما إلى أهله.

وكتب المذيع محمد المناعي: ”الله يحفظه ويرجع بالسلامة“.

الله يحفظه ويرجع بالسلامة — محمد المناعي (@m_almannaei) June 19, 2022

لكن وبعد ساعات من البحث المتواصل، كشف المذيع محمد الكعبي عن وفاة المفقود محمد عبود صبيح الكعبي، وكتب في تغريدة جديدة: ”قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ غَرِيبًا أَوْ غَرِيقًا مَاتَ شَهِيدًا لله الأمر من قبل و من بعد والحمد لله على كل شيء محمد عبود صبيح الكعبي في ذمة الله اللهم اكتبه مع الشهداء والنبيّين والصديقين .. وحسُن أولئك رفيقاً إنا لله وإنا إليه راجعون“.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ مَاتَ غَرِيبًا أَوْ غَرِيقًا مَاتَ شَهِيدًا لله الأمر من قبل و من بعد والحمد لله على كل شيء

محمد عبود صبيح الكعبي في ذمة الله اللهم اكتبه مع الشهداء والنبيّين والصديقين .. وحسُن أولئك رفيقاً

إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/ceC66qcpN7 — محمد الكعبي (@kaabitv) June 20, 2022

وكتب الشاعر مصبح علي الكعبي: ”انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا ومواساتنا لابناء العمومه في وفاة ابنهم محمد عبود الكعبي غرقا بعد البحث عنه طيلة الايام الماضيه الله يرحمه ويجعله في منزلة الشهداء ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان“.

انا لله وانا اليه راجعون.

تعازينا ومواساتنا لابناء العمومه في وفاة ابنهم محمد عبود الكعبي غرقا بعد البحث عنه طيلة الايام الماضيه الله يرحمه ويجعله في منزلة الشهداء ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.#محمد_عبود_الكعبي pic.twitter.com/xOuw0Q09rn — ‏مصبح علي الكعبي (@MusabehBinAli) June 20, 2022

إنا لله وإنا إليه راجعون..

اللَّهم تقبله من الشهداء #محمد_عبود_الكعبي

في ذمة الله.. pic.twitter.com/lYzSDEmcAD — ﮼بقاياروح…🇦🇪 (@m_ut67) June 20, 2022

ولم تقف ”إرم نيوز“ على بيان رسمي من السلطات بخصوص الحادث حتى وقت نشر الخبر.

وكانت سلطنة عمان شهدت قبل يومين حادثا مشابها، لكن مع اختلاف النهايات، حيث فقد مواطنان من منطقة الأشخرة خلال رحلة صيد في البحر، قبل أن تعثر عليهما سفينة باكستانية وتقلهما إلى الشاطئ.