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السعودية.. وفاة الجندي ممدوح بن صالح الحارثي خلال مكافحة حريق بالرياض
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 12:20 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 12:55 GMT

السعودية.. وفاة الجندي ممدوح بن صالح الحارثي خلال مكافحة حريق بالرياض

نعى الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، الجندي ممدوح بن صالح الحارثي، الذي وافته المنية نتيجة إصابته خلال مشاركته في إطفاء حريق بأحد المنازل في العاصمة الرياض.

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المصدر: فريق التحرير

نعى الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، الجندي ممدوح بن صالح الحارثي، الذي وافته المنية نتيجة إصابته خلال مشاركته في إطفاء حريق بأحد المنازل في العاصمة الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ”تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض“.

وتفاعل مواطنون سعوديون كثر مع خبر وفاة الجندي، وتوالت تغريدات النعي عبر موقع تويتر.

وقال مغرد يدعى فهد العصيمي: ”رحم الله الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي مات أثناء مكافحة حريق في منزل بالرياض، دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.
يُرجى أن يكون شهيدًا، قالﷺ: (وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ)“.

وقال الإعلامي رياض بن تركي: ”الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة“.

وكتب الصحفي عائض السبيعي: ”استشهاد الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض. أسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنة“.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني أعلنت، أمس السبت، عن إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل في العاصمة الرياض، معلنة أنه لم تسجل أية إصابات.

 

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