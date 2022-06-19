السعودية.. وفاة الجندي ممدوح بن صالح الحارثي خلال مكافحة حريق بالرياض

نعى الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، الجندي ممدوح بن صالح الحارثي، الذي وافته المنية نتيجة إصابته خلال مشاركته في إطفاء حريق بأحد المنازل في العاصمة الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ”تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض“.

تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض. pic.twitter.com/4zAkNYvNMM — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 19, 2022

وتفاعل مواطنون سعوديون كثر مع خبر وفاة الجندي، وتوالت تغريدات النعي عبر موقع تويتر.

وقال مغرد يدعى فهد العصيمي: ”رحم الله الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي مات أثناء مكافحة حريق في منزل بالرياض، دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

يُرجى أن يكون شهيدًا، قالﷺ: (وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ)“.

رحم الله الجندي أول/ ممدوح بن صالح الحارثي، الذي مات أثناء مكافحة حريق في منزل بالرياض، دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

يُرجى أن يكون شهيداً، قالﷺ:

(وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ).#تأملات_في_القرآن_والسنة — د. فهد بن سعود العصيمي (@_22522_) June 19, 2022

وقال الإعلامي رياض بن تركي: ”الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة“.

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة — رياض بن تركي | SEU (@Riyadh_Turki) June 19, 2022

وكتب الصحفي عائض السبيعي: ”استشهاد الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض. أسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنة“.

#الدفاع_المدني : استشهاد الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض . أسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنة . pic.twitter.com/9IHHvf6Lbe — عائض السبيعي (@Alsubaie_Aedh) June 19, 2022

يذكر أن مديرية الدفاع المدني أعلنت، أمس السبت، عن إخماد حريق في مستودعين بحي المشاعل في العاصمة الرياض، معلنة أنه لم تسجل أية إصابات.