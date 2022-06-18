مفقودا الأشخرة.. العثور على عمانيين فقدا في البحر قبل أيام

عثرت سفينة تجارية على شابين عمانيين فقدا في البحر منذ عدة أيام، إثر تعطل قاربهما، قبل أن تحملهما الرياح إلى السواحل الباكستانية.

ونقل موقع ”أثير“ المحلي عن أحد أقارب المفقودين قوله إنه ”جرى العثور على الشابين المفقودين وهما بصحة جيدة“.

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وأوضح بأن ”المفقودين تعطل محرك قاربهما في عرض البحر، ولكن لطف الله بهما بريح أخذتهما إلى قبالة السواحل الباكستانية، حيث عثرت عليهما سفينة تجارية وقدمت لهما المساعدة“.

وذكر أن أحد الشابين كان يحفظ رقم أحد أصدقائه، حيث قام بالاتصال به وطمأنه عن حالهما، لكن الاتصال كان لفترة وجيزة، مبينا أنهما ”على متن سفينة تجارية ستصل إلى باكستان خلال يومين“.

ولاحقا نقلت وكالة الأنباء العمانية عن سفارة السلطنة في باكستان أن ”التنسيق جارٍ مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنَين العُمانيين اللذين تم إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر أهالي الصيادين المفقودين في بحر العرب، أثناء تلقيهم مكالمة صوتية من المفقودين، مؤكدين أنه تم العثور عليهما على الحدود البحرية الباكستانية بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة، وذلك بحسب موقع صحيفة ”الرؤية“ العمانية.

وواصلت شرطة عمان البحث عن الشابين المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة، منذ يوم 9 يونيو الماضي، وهما من سكان نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن ”البحث عن المفقودين في البحر قبالة منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة والساحل مستمر“، مشيرة كذلك إلى أن البحث يتم بمشاركة سلاح الجو السلطاني العماني ومجموعة من المواطنين.

والمفقودان هما من أبناء مدينة الأشخرة ويعملان في صيد الأسماك، حيث غادرا قبل أيام ولم يتم العثور عليهما، وانقطع الاتصال بهما، فيما تواصلت عمليات البحث عنهما من قبل قوات الإنقاذ العمانية من خلال استخدام القوارب والطائرات بهدف الوصول إليهما.

يذكر أن سفارة سلطنة عمان في العاصمة التركية أنقرة أعلنت مؤخرا عن فقدان المواطن العماني فوزي الرواحي في نهر في مدينة إدمير التركية، حيث سقط في النهر بسبب اختلال توازنه.