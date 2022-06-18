بايدن يسقط أرضا من على دراجته الهوائية

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو، وزعه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول، ”أنا بخير“.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في ”ريهوبوث بيتش“ في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس “ بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته“.

وكان بايدن ظهر في وقت سابق وهو يركض متوجها إلى سلم الطائرة التي أقلته إلى المنزل الذي يقضي فيه إجازته، في محاولة ربما لمحو الصورة التي يروجها خصومه عن أنه لا يتسم بلياقة صحية جيدة.

الرئيس بايدن يوم أمس يركض من اجل الصعود على الهيليكوبتر الرئاسية والتوجه إلى ديلاوير من اجل قضاء عطلة نهاية الاسبوع في منزله الخاص. pic.twitter.com/TKc6HVhNhi — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 18, 2022

وكان الرئيس الأمريكي تعرض في عدة مواقف سابقة للتعثر أثناء صعوده الطائرة الرئاسية، كما ظهر في عدة مواقف وهو فاقد للتركيز.