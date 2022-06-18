سقوط بايدن

إبراهيم سعدون

رودي غارسيا

رهف القحطاني

معتدي الخرج

وفاة أمير

بدور البراهيم

عيسى الغيث
أظهر المزيد

منوعات

بايدن يسقط أرضا من على دراجته الهوائية
تاريخ النشر: 18 يونيو 2022 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 18 يونيو 2022 15:45 GMT

بايدن يسقط أرضا من على دراجته الهوائية

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى. وأظهر فيديو، وزعه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي البالغ 79

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو، وزعه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول، ”أنا بخير“.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في ”ريهوبوث بيتش“ في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس “ بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته“.

وكان بايدن ظهر في وقت سابق وهو يركض متوجها إلى سلم الطائرة التي أقلته إلى المنزل الذي يقضي فيه إجازته، في محاولة ربما لمحو الصورة التي يروجها خصومه عن أنه لا يتسم بلياقة صحية جيدة.

وكان الرئيس الأمريكي تعرض في عدة مواقف سابقة للتعثر أثناء صعوده الطائرة الرئاسية، كما ظهر في عدة مواقف وهو فاقد للتركيز.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play