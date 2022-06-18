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اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات في شنغهاي
تاريخ النشر: 18 يونيو 2022 2:30 GMT
تاريخ التحديث: 18 يونيو 2022 3:25 GMT

اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات في شنغهاي

قالت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين إن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر اليوم السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق. وتحدثت

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المصدر: فريق التحرير

قالت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين إن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر اليوم السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق.

وتحدثت تقارير عن تسبب الحريق بمقتل شخص واحد على الأقل، فيما لم تورد تفاصيل عن عدد الإصابات أو مقدار الخسائر المادية.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنغهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق ”تمت السيطرة عليه بشكل فعال“ وإنها كانت تجري عملية ”حرق وقائي“.

وقالت إنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.

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