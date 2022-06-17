مصر.. مقتل 6 أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم في انهيار عقار بمنطقة الوايلي بالعاصمة المصرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثث المتوفين.

وقال مصدر أمني مصري إن أسرة مكونة من ستة أشخاص لقيت حتفها في انهيار مبنى سكني قديم بشرق القاهرة فجر اليوم الجمعة.

كان المبنى مكونا من خمسة طوابق ويقع في منطقة الوايلي بشرق العاصمة، وقال المصدر إنه صدر أمر بترميمه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن مالك العقار تجاهله، مضيفا أن أسرة واحدة ظلت بالمبنى في حين رحلت عنه أربع أسر.

وأضاف المصدر لرويترز أن قوات الحماية المدنية انتشلت خمس جثث وما زالت جثة واحدة تحت الأنقاض جاري العمل على استخراجها.

وتسبب سقوط المبنى في انهيار جزئي بشرفات العقار المجاور وتم إخلاؤه دون حدوث إصابات.

في غضون ذلك، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وقررت المحافظة قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض، فيما كلفت النيابة بسرعة إرسال التقرير الهندسي الخاص بالمحافظة والانتهاء من تحريات المباحث.

ومنذ مطلع الشهر الجاري لقي عدد من المصريين مصرعهم تحت أنقاض منازل منهارة في حوادث متفرقة بعدد من المحافظات المصرية.

ففي الثاني من يونيو الجاري لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بينهم طفل رضيع بعد سقوط منزل بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

والسبت الماضي لقي شخصان مصرعهما فى انهيار منزل بقرية نزلة القفص التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

فيما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، منتصف الأسبوع الماضي، في انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.