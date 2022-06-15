إنقاذ طفل هندي علق في بئر 4 أيام

أنقذت فرق الإغاثة الهندية ،يوم الثلاثاء، صبيًّا أصم وأبكم يبلغ عشر سنوات، علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند، على ما أعلنت السطات المحلية.

وكان الطفل راهو ساهو سقط الجمعة، في بئر ضيقة جدًّا يبلغ عمقها 24 مترًا عندما كان يلعب بجوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.

وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر تويتر أنّ الصبي أُخرِجَ من البئر سليمًا ”بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة“.

وقال رئيس الإدارة المحلية جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو ”على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلا“ و“نُقل إلى أحد المستشفيات“ في المنطقة المجاورة.

وأضاف ”رُصِد ثعبان في البئر لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية، وبقي هادئًا في أثناء عملية إنقاذه“.

واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفَرت نفقًا موازيًا للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ.

وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أغراوال أشار لوكالة ”فرانس برس“ إلى أنّ كاميرات استُخدِمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.

وعادة ما تُسجَّل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

وسنة 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحب طفل ،عمره سنة ونصف السنة، من بئر في هاريانا بعدما علق فيها ليومين.

وتشهد بلدان عديدة حول العالم حوادث مشابهة، العديد منها يكون ذا نهايات مأساوية.

ففي شباط/ فبراير الماضي، أخرجَت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ،الذي تابع العالم بأسره قصته، ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها مدة خمسة أيام.

وطوال خمسة أيام من العمل، تمكن رجال الإنقاذ في المغرب، من إخراج الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، من البئر عبر نفق حفروه في منطقة شفشاون شمالي البلاد.

وكان ريان يلعب بالقرب من البئر في بلدة تمروت القريبة من شفشاون.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مأساة شبيهة وقعت في إسبانيا عام 2019، عندما توفي طفل لم يتجاوز عامه الثاني إثر سقوطه في حفرة على مقربة من مدينة مالقة جنوبي البلاد.