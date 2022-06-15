إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر بسبب عطل فني

قالت وكالة ”سكايغايد“ لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة في بيان ”تعرضت سكايغايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة“.

وأضافت أن ”إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر“.

وقالت سكايغايد إنها تعمل على إيجاد حل.

وكان متحدث باسم مطار زوريخ قد قال في وقت سابق إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش).

وفي بيانها، أعلنت خدمة المراقبة الجوية ”سكايغايد“ أن العطل المعلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال البيان إن ”عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية“.

ولم تقدم الشركة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن ”إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر“.

وأكدت أن الشركة ”تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل“.

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن ”كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00“.

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب، إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.

وتستقبل جنيف يوميًا عشرات الرحلات من شركة الخطوط الجوية الإقليمية السويسرية الدولية وزميلاتها من دول أخرى في العالم.

وعلى الرغم من أنه كان منشأة متواضعة في البداية، إلا أن مطار زيورخ توسّع بشكل تدريجي خلال العقود التالية.

وحاليا، يُعدّ مطار زيورخ – كلوتن الأكبر في البلاد قبل مطاري جنيف وبازل. وقبل تفشي جائحة كوفيد – 19، سجّلت حركة الطيران فيه أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2019، عندما مرّ 31.5 مليون مسافر عبر هذا المطار، وبمعدّل 275000 حركة طيران في تلك السنة.