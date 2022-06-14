8 قتلى بينهم 4 أطفال إثر انفجار داخل مقهى غرب طهران

قُتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، مساء يوم الثلاثاء، إثر انفجار أعقبه حريق في مقهى وكافيتريا بمدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مدير جمعية هلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي، للصحافة المحلية إنه ”في حوالي الساعة 8 مساءً (توقيت إيران)، تلقينا تقريرًا عن انفجار وحريق في حفلة عيد ميلاد في مقهى وكافيتريا بمدينة شهريار غرب طهران“.

وأضاف فتحي: ”يبدو أن استخدام بالون الهيليوم تسبب في الانفجار الذي أدى إلى احتراق المقهى والكافيتريا، لكن الأمر لا يزال قيد التحقيق“.

وعن عدد الضحايا، قال: ”للأسف، فقد 8 من مواطنينا حياتهم، بينهم 4 أطفال، أحدهم جرى نقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد ذلك، فيما أصيب اثنان آخران بجراح كانا أمام باب هذه الكافيتريا“.

وتابع المسؤول الإيراني أنه ”سيتم التحقيق في سبب الحادثة والإعلان عنه من قبل رجال الإطفاء والجهات المختصة“.

وفي السنوات الأخيرة، وقعت العديد من الحوادث المماثلة في المنازل والمجمعات البتروكيماوية والمصافي وغيرها.

ومساء أمس الإثنين، أسفر التسرب الكيميائي من أحد خزانات مجمع إنتاج كربونات الصوديوم في فيروز آباد بمحافظة فارس جنوب إيران، عن إصابة حوالي 130 جريحًا.

وقال مسؤولون محليون إن ”الحادثة التي وقعت لم تسفر عن سقوط قتلى“.

وبحسب التقارير التي نشرت في وكالات الأنباء الإيرانية، فإن حادثة مجمع فيروز آباد لكربونات الصوديوم وقعت بسبب ”تسرب غاز من صهريج أمونيا“ وعانى معظم المصابين من ”ضائقة تنفسية“.

وقدر مهرداد شريفي، نائب رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية عدد المصابين بـ 130، مضيفًا أنه ”تم نقل الجرحى إلى مستشفى حضرة قايم فيروز آباد لتلقي العلاج“.

وأعلنت السلطات في محافظة فارس إغلاق المصنع حتى إشعار آخر، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة فيروز آباد بسبب تسرب مواد سامة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء ”إيرنا“، نفى إبراهيم عزيزي، ممثل شيراز وعضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أن تكون الحادثة ”آمنية“.

وقال عزيزي: ”لا توجد مشكلة أمنية في الوضع الحالي، ويجب ألا ننظر إليها من منظور أمني“، مضيفًا: ”حدث شيء، وتقوم مقار الأزمة والوكالات ذات الصلة بالتحقيق أيضًا“.

وتستخدم منتجات هذا المصنع في صناعات الزجاج، والمنظفات، وأجهزة تنقية المياه، والبتروكيماويات.