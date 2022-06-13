في أقل من شهر.. غرق 7 مغاربة في "مياه الهجرة" إلى إيطاليا

خطف الموت أرواح 7 مهاجرين مغاربة في إيطاليا، بعد أن لقوا حتفهم غرقًا في الأنهار والبحيرات في أقل من شهر.

والظاهرة رصدتها صفحة تحمل اسم ”مغاربة إيطاليا“ على موقع فيسبوك، المعنية بمتابعة أنشطة وأخبار المهاجرين المغاربة في إيطاليا.

وأعلنت صفحة ”مغاربة إيطاليا“، الإثنين، مصرع فتى مغربي يُدعى أنور لم يتجاوز الـ15 من عمره غرقا.

وجاء الإعلان عن وفاة الفتى أنور بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة شابين مغربيين بنفس الطريقة، الأول يُدعى بنواحي بيرغامو والثاني يُدعى بنواحي طورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”فصل الصيف ما زال لم يعرف بدايته بعد، إلا أن حالات غرق المهاجرين المغاربة تسجل باستمرار، حيثُ وصلت إلى 7 حالات في أقل من شهر.

وتساءل القائمون على صفحة ”مغاربة إيطاليا“ بسخرية عن مدى إمكانية وجود فتوى أو قانون يمنع المغاربة من السباحة في أنهار وبحيرات إيطاليا، مطالبين المغاربة بالابتعاد عن السباحة فيها.

وعزا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الظاهرة، الأمر إلى كون ”مياه الأنهار والبحيرات ثقيلة، وأغلب المغاربة غير معتادين على السباحة فيها“، في حين ذهب آخرون إلى ما اعتبروه ”الجرأة المبالغ فيها“.

ويرمي الشباب المغاربة بأنفسهم للتهلكة، خصوصا أن القانون الإيطالي يمنع السباحة في هذه ألاماكن، في حين دعا آخرون إلى أهمية تعليم الأبناء السباحة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية، يوم الأربعاء الماضي، خبر وفاة مهاجر مغربي يدعى رحال عماري، بعد أن فارق الحياة إثر إنقاذه طفلين في السادسة والسابعة من عمريهما، كادا يغرقان بعدما جرفتهما أمواج البحر.

وكان رحال، البالغ من العمر 42 عامًا، يعمل منقذ سباحة على شاطئ بلدة ”كاستيل فولتورنو“ في مدينة ”كازيرتا“، ولفظ أنفاسه بعدما وصل بالطفلين إلى الشط، ولم تنجح محاولات إنقاذ حياته من الكوادر المسعفة.

ووصفت السلطات الإيطالية في البلدة رحال عماري، الذي يعيش في البلد الأوربي منذُ عام 2007، بـ“البطل الذي يلزم تخليد اسمه“.