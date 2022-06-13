السعودية.. القبض على شخصين اعتديا على موظف بمركز تسوق

أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، أنها نجحت في تحديد هوية رجلين وألقت القبض عليهما بعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو ظهرا فيه يعتديان على شاب في مركز تسوق تجاري.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث طالب عدد من المغردين السعوديين عبر تويتر بملاحقة الرجلين بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في المملكة، حيث ظهرا وهما يستفزان الشاب ويضرباه بينما حاول الدفاع عن نفسه.

ونشر مدون يدعى محمد الغامدي مقطع الفيديو للحادثة، وكتب معلقاً ”اعتداء واضح وصريح والأسباب مجهولة قمة التبلي، شاب يتعرض للضرب من قبل اثنين كانا شبه متنكرين ولكن بإذن الله نسمع كلمة تم القبض“.

وقالت شرطة منطقة الرياض، في بيان صدر عنها، إنها ”نجحت في القبض على مواطنين سعوديين اعتديا بالضرب على موظف في مركز تجاري“، ونشرت الشرطة صورة للرجلين، حيث ظهر أحدهما بزيه الغامق ذاته الذي ظهر فيه خلال الاعتداء.

وأضافت الشرطة أن ”تحقيقاتها الأولية في الحادثة كشفت عن وجود خلاف عند صندوق المحاسبة، وأنها أوقفت الرجلين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأحالتهما للنيابة العامة“.

وقد أشاد مغردون سعوديون بسرعة رجال الشرطة في الوصول للمعتدين والقبض عليهما، ونشر أحد النشطاء مقطع الفيديو الذي يوثق الاعتداء، وعلق قائلا: ”أكثر قضية خربت يومي وكدرته، الله يكتب أجركم ويقويكم“.

اكثر قضية خربت يومي وكدرته

الله يكتب أجركم ويقويكم 🇸🇦🇸🇦💪🏼 https://t.co/TmaixKEhpj — ملذوع .. 91🇸🇦 (@mlth3) June 13, 2022

وقال مغرد آخر مشيداً بجهود الشرطة في سرعة القبض على الرجلين: ”كفو، مسكوهم حتى قبل يغيرون ثيابهم“، بينما قال ثالث أغضبه الاعتداء: ”قسم بالله المفروض يكون تشهير في قصار الأرقاب هؤلاء تشهير وعقوبة صارمة التصرف هذا خطير جداً ونظام عصابات“، على حد قوله.

وتتفاعل الشرطة السعودية من جهة، والنيابة العامة بحزم مع مثل هذه الحوادث، وغالبا ما يتم توقيف المتورطين وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم إلى العدالة.