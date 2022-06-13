أكثر من 100 مصاب إثر انفجار داخل مصنع جنوب إيران

أصيب 117 شخصا منهم 112 بحالات تسمم، مساء يوم الإثنين، إثر انفجار شديد داخل مصنع ”فيروز آباد“ لكربونات الصوديوم في محافظة فارس جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس قوله: ”شهدت إحدى خزانات مصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم انفجارا شديدا، مما أدى إلى جرح 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى“.

وأضاف درويشي أن ”76 شخصا أصيبوا بتسمم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار“، قبل أن تقول الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”عدد مصابي التسمم ارتفع إلى 112“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه ”تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد؛ نظرًا لوجود غازات سامة“ في المكان.

ولفت إلى أن ”هنالك فرقا تحقق في طبيعة الانفجار الذي وقع داخل مصنع كربونات الصوديوم“.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي جرى افتتاحه رسميا في شهر آب/أغسطس من العام 2016، مليون طن سنويا من كربونات الصوديوم.

ويعمل في المصنع نحو ألف عامل، فيما تستخدم منتجاته في الصناعات التحويلية مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وأجهزة تنقية المياه والبتروكيماويات.

وكانت وكالة أنباء ”مهر“ قالت في تقرير لها خلال افتتاح المصنع ذلك العام إن ”مجمع فيروز آباد لكربونات الصوديوم، باعتباره أكبر وحدة إنتاج كربونات الصوديوم في الشرق الأوسط، لديه القدرة على توفير 60٪ من كربونات الصوديوم في البلاد“.

من جهته، قال نائب حاكم مقاطعة فارس للشؤون الاقتصادية، محمد هادي إيمانه، آنذاك، إنه ”تم توريد جزء كبير من الآلات المستخدمة في مصنع كربونات الصوديوم من الداخل وجزء آخر تم توريده من الصين“.

وتقع منطقة ”فيروز آباد“ على بعد حوالي 93 كم جنوب شرق مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، وقعت العديد من الحوادث المماثلة في المجمعات الصناعية ومجمعات إنتاج البتروكيماويات ومصافي النفط وغيرها.

وعزت التحقيقات في تلك الحوادث أن السبب الرئيسي لها ”هو تآكل المعدات أو تدني جودتها“.

وكان شخص قتل العام الماضي، إثر اشتعال عشرات الخزانات داخل مصفاة للنفط في العاصمة الإيرانية طهران.