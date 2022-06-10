العثور على جثث 4 منقبين سودانيين عن الذهب شمال موريتانيا

عثرت فرق البحث، اليوم الجمعة، شمال موريتانيا، على جثمانين 3 مواطنين سودانيين كانوا يعملون في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، بعد أيام من فقدهم، حين كانوا في رحلة من مدينة أزويرات باتجاه مدينة الشامي على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط و مدينة نواذيبو.

ويأتي العثور على الجثامين الثلاثة، بعد ساعات من عثور فرق البحث التابعة لشركة معادن موريتانيا التي تتولى تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب في موريتانيا على جثمان مواطن سوداني كان على متن الرحلة، على بعد 6 كيلومترات من مكان السيارة التي كانت تقل المجموعة.

وتم العثور قبل يومين في نفس المنطقة على جثماني مواطنين سودانيين آخرين كانا على متن الرحلة، فيما لايزال البحث جاريًا عن مواطن موريتاني كان مع المجموعة.

وتقطعت السبل بالمواطنين السودانيين، بعد أن تاهوا في الصحارى شمال موريتانيا، وتعطلت السيارة التي كانوا يستقلونها، قبل أن تعثر فرقة من الدرك الموريتاني على السيارة وداخلها مواطنان سودانيان، وقد تحللت جثتاهما، قرب منطقة ”بن عميرة“ لتبدأ عملية البحث عن باقي المجموعة.

ووصل العديد من المواطنين السودانيين ذوي الخبرة في مجال التنقيب عن الذهب إلى موريتانيا، خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار حمى البحث عن المعدن الأصفر التي اجتاحت موريتانيا، واستقطبت آلاف الموريتانيين في الصحارى مترامية الأطراف شمال البلاد.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جثامين منقبين تقطعت بهم السبل في الشمال الموريتاني، الذي يتميز بالوعورة، وقلة عدد السكان، وارتفاع درجات الحرارة التي تقارب الخمسين في بعض المناطق.

ففي العام الماضي، عُثر على منقبين، بعد أن فارقا الحياة عقب تعطل سيارتهما وسط الصحراء، ونفدت مؤونتهم، ولم تتمكن الطائرات العسكرية التابعة للجيش الموريتاني من العثور عليهما بعد أيام من البحث.

وكان المنقبان قد غادرا مدينة أزويرات في رحلة البحث عن الذهب في مناطق الشمال، قبل أن ينقطع بهم الاتصال لأيام، ما دفع ذويهم إلى إخبار السلطات التي تحركت للبحث عنهما، وبعد أيام من البحث عُثر عليهما داخل السيارة التي كانا يستقلانها، وقد تحللت جثتاهما، على بعد 22 كلم جنوب غرب منطقة “أمجيحدات” أقصى الشمال.

وفي ظل تكرر مثل هذه الحوادث، وضعت السلطات الموريتانية إشارات على بعض المسالك الطرقية الرابطة بين مدينة أزويرات ومواقع التنقيب عن الذهب، لكن التحدي الذي يواجهه المنقبون يكمن في الطرق الأخرى غير محددة المعالم.